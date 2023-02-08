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FOTOS | Leslie Shaw, ¿manzana de la discordia entre Thalía y Mottola?

Conoce a Leslie Shaw, la cantante peruana que han relacionado como amante de Tommy Mottola, esposo de Thalía; pero ella asegura ¡que ni lo conoce!

Por: Redacción Azteca UNO

FOTOS | Thalía y Leslie Shaw
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