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FOTOS | Las mejores imágenes de Kristal para celebrar su cumpleaños.

Nuestra querida Kristal Silca llegó a los 31 años mejor que nunca, por lo que te presentamos las mejores imágenes que elegimos para celebrar su vida.

Por: Redacción Azteca UNO

FOTOS | Kristal
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