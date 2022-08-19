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FOTOS | ¡Natti Natasha en VLA! ¡Conoce más de ella!

Esta semana Natti Natasha visitó por primera vez México y no podía dejar de venir a Venga la Alegría. Aquí le hicimos una galería para que no se te pase ningún dato de esta cantante.

Por: Redacción Azteca UNO

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