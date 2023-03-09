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FOTOS | Ellos han sido los novios que ha tenido Kendall Jenner.

¡Aunque Kendall Jenner suele mantener sus romances muy en privado, a comparación de sus hermanas, se le han conocido varios galanes! ¡Entérate quiénes son!

Por: Redacción Azteca UNO

FOTOS | Exnovios Kendall Jenner
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