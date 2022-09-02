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FOTOS | Salma Hayek está de manteles largos por su cumpleaños 56.

Salma Hayek no soltó su sueño de convertirse en una gran actriz y es de las mexicanas que ha llegado más lejos en la industria. ¡Checa estos datos!

Por: Redacción Azteca UNO

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