El abogado de José Manuel Figueroa explica la denuncia penal contra Imelda Tuñón

En exclusiva, el abogado de José Manuel Figueroa explicó que la denuncia penal hacia Imelda Tuñón va encaminada para salvaguardar su nombre e imagen y el bienestar de su sobrino José Julián. ¿José Manuel e Imelda podrían estar frente a frente durante el proceso penal? Esto explicó el abogado de José Manuel Figueroa.