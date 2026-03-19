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¡Adriana Llabrés y Hoze Meléndez revelaron detalles de ‘Psicópata: el asesino del conejo blanco’ previo a su estreno!

Adriana Llabrés y Hoze Meléndez, protagonistas de ‘Psicópata: el asesino del conejo blanco’, nos acompañaron para hablar del estreno de la película producida en México.

Adriana Llabrés y Hoze Meléndez, protagonistas de ‘Psicópata: el asesino del conejo blanco’, nos acompañaron para hablar del estreno de la película producida en México y profundizaron sobre la historia y sus personajes.¿Se basaron en un caso real? ¡No pierdas detalle!

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