Venga La Alegría | Programa 19 de mayo 2026 Parte 2 | Lo que sucedió con Lula en MasterChef 24/7, los mejores juegos y mucho más
Alejandra Ávalos recuerda su romance con Luis Miguel, Celia Lora revela que le aplicaron esperma de salmón para rejuvenecer la piel, lo que sucedió con Lula en MasterChef 24/7, los mejores juegos y más. ¡Venga La Alegría!
Revive el programa completo de Venga La Alegría del 19 de mayo 2026, parte 2: Alejandra Ávalos recuerda su romance con Luis Miguel y habla de sus pretendientes, Celia Lora revela que le aplicaron esperma de salmón para rejuvenecer la piel, Carlos Macías habla de sus planes con Luis Miguel y Mario Aguilar mostró sus mejores pases de baile en Gánale al Capi.
También, el reportaje de Víctor Landeros, lo que sucedió con Lula en MasterChef 24/7 y la relación que existe entre los colores y el deseo, según la ciencia. Además, jugamos Ultimátum, Sin Palabras y Los Récords de VLA. ¡Venga La Alegría!