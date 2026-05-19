Venga La Alegría | Programa 19 de mayo 2026 Parte 2 | Lo que sucedió con Lula en MasterChef 24/7, los mejores juegos y mucho más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 19 de mayo 2026, parte 2: Alejandra Ávalos recuerda su romance con Luis Miguel y habla de sus pretendientes, Celia Lora revela que le aplicaron esperma de salmón para rejuvenecer la piel, Carlos Macías habla de sus planes con Luis Miguel y Mario Aguilar mostró sus mejores pases de baile en Gánale al Capi.

También, el reportaje de Víctor Landeros, lo que sucedió con Lula en MasterChef 24/7 y la relación que existe entre los colores y el deseo, según la ciencia. Además, jugamos Ultimátum, Sin Palabras y Los Récords de VLA. ¡Venga La Alegría!