Venga La Alegría | Programa 19 de mayo 2026 Parte 1 | Imelda Tuñón asegura que no pisará la cárcel, la advertencia de Poncho Cadena en MasterChef 24/7 y más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 19 de mayo 2026, parte 1: Imelda Tuñón responde a José Manuel Figueroa que no irá a la cárcel, Jorge Salinas reacciona al apodo de ‘suegro de México'; el sujeto que amenazó a la empleada del IMSS y los tipos que irrumpieron en la jaula de Punch, todo explicado Con Peras y Manzanas; Mariana Seoane recuerda su romance con ‘El Temerario’, los síntomas que se pueden confundir con colitis y la receta de pasta para solteros.

También, lo que reveló Maluma en exclusiva a Ricardo Casares, ideas de innovadores vestidos de novia con varios colores, el resumen de MasterChef 24/7 del 18 de mayo 2026, cómo se vivió la triple eliminación de Miss Alegría y jugamos Coordenadas. ¡Venga La Alegría!