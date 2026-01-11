Venga la Alegría Fin de semana presenta la poderosa agenda deportiva de Azteca para este año
Del Súper Bowl 60 al Mundial 2026, Azteca apuesta por los eventos deportivos más esperados, con grandes narraciones, análisis de primer nivel y coberturas imperdibles.
De la mano de Venga la Alegría fin de semana, conoce la ambiciosa agenda deportiva que Azteca tiene preparada para este año, reuniendo los eventos más importantes del deporte nacional e internacional. La emoción del Súper Bowl 60, la intensidad de la Liga Mexicana de Beisbol y los duelos imperdibles de la Liga MX se suman a la inauguración del nuevo estadio de la Ciudad de México. Y como gran cierre, el Mundial 2026.