Agreden fuertemente a miembro del equipo de Venga La Alegría Fin de Semana

Andrea Muñoz, editora y amiga de todo el equipo de Venga la Alegría Fin de Semana sufrió agresiones físicas por parte de un chofer de aplicación de plataforma, y de acuerdo con Rey Grupero quien subió un video a su cuenta oficial de Instagram, el conductor asegura que, tiene todos los datos de este sujeto, quien le cerró el ojo a un integrante de este programa matutino de TV Azteca.

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¿Cómo ocurrieron los hechos?

De acuerdo con Rey Grupero, Andrea Muñoz solicitó un viaje para trasladarse a la instalaciones de TV Azteca, y en la foto se ve que, era de madrugada ya que la llegada se estimaba para hacerse efectiva a las 5 de la mañana; sin embargo, cuando nuestra editora le solicita acelerar un poco, el chofer lo hace de manera impertinente, por lo que, la editora le solicita detenerse y bajarse de la unidad, luego de hacerlo, el agresor también lo hace y la jala del cabello para después golpearla en el rostro al punto de cerrarle el ojo.

Esta noticia también fue revelada por Carlos Quirarte, conductor de Venga la Alegría Fin de Semana y de Al Extremo, en el video que se da a conocer, se ve el rostro y los datos de este agresor, por lo que, se recomienda tener cuidado si es que solicita un viaje de plataforma de transporte, ya que hasta el momento, la plataforma en la que trabaja este hombre de nombre Juan Carlos, no se ha pronunciado ante este hecho lamentable.

Por otro lado, se recomienda tomar precauciones y si se tiene información sobre Juan Carlos, quien tiene dado de alta un automóvil Seat Ibiza con placas H5OBHX, se comunique a cualquier autoridad o al programa de Venga la Alegría, TV Azteca, esto con el objetivo de que se tomen cartas en el asunto y que no se vuelva a poner la vida de una mujer o de cualquier ciudadano en peligro por este tipo de personas que siguen trabajando sin ningún tipo de castigo.

