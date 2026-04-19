Exatlón México: Mati Álvarez, Paulette Gallardo o Evelyn Guijarro, descubre quién es la eliminada de hoy domingo 19 de abril

La semana 29 de la novena temporada de Exatlón México terminará hoy domingo 19 de abril de 2026, y como el reality deportivo lo exige, aquí te diremos quién es la eliminada de este ciclo, donde las mujeres están en peligro de salir, sin embargo, para saber quién es la participante que dejará el programa, no olvides sintonizar la señal de Azteca Uno en punto de las 20:00 horas, tiempo del centro del país, o bien, puedes dar clic aquí.

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¿Adrián Leo y Katia Gallegos terminaron?

Antes de jugar la Villa 360, los que tuvieron los reflectores sobre ellos fueron Adrián Leo y Katia Gallegos, quienes hace unos días tuvieron una discusión bastante fuerte, donde la basquetbolista le exigía al pelotero que hablaran, pero Mufasa se negaba y esto provocó el enojo de Cat-Attack, fue por ello que, algunos fanáticos se preguntaban si la pareja había terminado.

Sin embargo, para buena suerte de sus seguidores, la pareja está más unida que nunca y ambos revelaron que, su química sigue intacta, incluso, Katia aceptó que ella es una persona muy enojona, pero que Leo igual; también añadió que siempre habrá problemas en una relación, pero que, ellos solucionan todo para poder seguir; incluso Mufasa comentó que, este encierro y vivir juntos los está preparando para lo que venga después de que termine Exatlón México.

Rojos de regreso a la Barraca

Por otro lado, los Rojos volvieron a perder la Villa 360 y con esto, los Azules estuvieron viviendo en el inmueble con lujos una semana más e iniciarán la semana 30 de la novena temporada de Exatlón México muy bien, descansados y sobre todo con mucha energía para lo que venga en las siguientes pruebas, donde cada vez se ve más cerca la gran final del reality deportivo.

