¡Vaya susto! Ana Brenda Contreras habla de la reciente crisis de salud que sufrió
Ana Brenda Contreras sufrió una fuerte crisis de salud y, aunque en su momento no sabía qué sucedía, compartió el diagnóstico y explicó con detalle qué sucedió.
Ana Brenda Contreras sufrió una crisis de salud y, aunque en su momento no sabía qué sucedía, ya compartió el diagnóstico con detalle. Una vez pasado el susto, la actriz se desvivió hablando de su hija de 9 meses, con quien asegura, vive la etapa más plena de su vida.