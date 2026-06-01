"¡Debería lavarse a boca!”, Marco Chacón defiende a Maribel Guardia y arremete contra la defensa de Imelda Tuñón
Marco Chacón habló fuerte y en exclusiva para VLA sobre la demanda por daño moral contra Maribel Guardia que anunció la defensa legal de Imelda Tuñón.
Luego de que la defensa de Imelda Tuñón anunciara una demanda por daño moral contra Maribel Guardia, Marco Chacón habló en exclusiva en VLA para dar una réplica a este asunto legal. Entre otras cosas, Marco Chacón aseguró que no se quedarán de brazos cruzados y lanzó fuertes dardos contra la defensa de Imelda Tuñón.