"¡Debería lavarse a boca!”, Marco Chacón defiende a Maribel Guardia y arremete contra la defensa de Imelda Tuñón

Luego de que la defensa de Imelda Tuñón anunciara una demanda por daño moral contra Maribel Guardia, Marco Chacón habló en exclusiva en VLA para dar una réplica a este asunto legal. Entre otras cosas, Marco Chacón aseguró que no se quedarán de brazos cruzados y lanzó fuertes dardos contra la defensa de Imelda Tuñón.