“Mejor cállate": Lancer queda fuera de la clase con la Chef Isabel Carvajal tras una dura confrontación (VIDEO)

Lo que empezó como un debate tranquilo en clase, terminó en una acalorada discusión entre Lancer y la Chef Isabel Carvajal. Esto porque el cocinero de MasterChef 24/7 fue reprendido por sus reacciones en el domingo de eliminación y aunque él quiso defenderse, para la “Maestra del fuego” sus explicaciones no fueron suficientes, por lo que le pidió que se saliera de su lección, igual que como pasó con Emmanuel cuando la desobedeció.

