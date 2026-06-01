¡Victoria Ruffo cumplió 64 años y reveló su secreto para lucir joven y bella!

Victoria Ruffo celebró su cumpleaños 64 de una manera muy especial, pues al finalizar una función de la obra de teatro Las Leonas, fue sorprendida con las mañanitas interpretadas por Alejandro Fernández. ¿Cuál es su secreto para lucir tan bien al paso de los años? ¿Cómo la consintieron en este cumpleaños? Esto reveló la consagrada actriz.