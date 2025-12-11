¡Estalló! Arturo Carmona habló fuerte sobre la sinceridad de Alicia Villarreal y reaccionó al reciente video de Melenie

¡Contundente! Arturo Carmona dejó entrever que Alicia Villarreal no ha sido completamente sincera al hablar sobre sus problemas familiares. Además, el actor alzó la voz y le respondió a la mamá de su hija tras acusarlo de no haberla apoyado con la manutención de Melenie. Por último, Arturo Carmona reaccionó a los comentarios de Melenie sobre Cibad Hernández, el novio de Alicia Villarreal.