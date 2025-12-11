inklusion logo Sitio accesible
Plutarco Haza elogia la labor que Ludwika Paleta hizo con su hijo Nicolás

Plutarco Haza reconoció que Ludwika Paleta hizo un gran trabajo en la formación de su hijo Nicolás y se siente afortunado de que Ludwika no haya complicado su relación con su hijo.

Plutarco Haza reconoció que Ludwika Paleta hizo un gran trabajo en la formación de su hijo Nicolás. A diferencia de otros casos en el espectáculo, Plutarco se siente afortunado de que Ludwika no haya complicado su relación con su hijo Nicolás y aprovechó para reconocer los pasos que ha dado su hijo en la actuación.

