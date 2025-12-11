Plutarco Haza elogia la labor que Ludwika Paleta hizo con su hijo Nicolás
Plutarco Haza reconoció que Ludwika Paleta hizo un gran trabajo en la formación de su hijo Nicolás y se siente afortunado de que Ludwika no haya complicado su relación con su hijo.
Plutarco Haza reconoció que Ludwika Paleta hizo un gran trabajo en la formación de su hijo Nicolás. A diferencia de otros casos en el espectáculo, Plutarco se siente afortunado de que Ludwika no haya complicado su relación con su hijo Nicolás y aprovechó para reconocer los pasos que ha dado su hijo en la actuación.