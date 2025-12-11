¡Protege a tus perritos de la pirotecnia y los fuegos artificiales! Aquí los consejos del médico veterinario Nicolás Sastre
¿Todas las razas sienten el mismo nivel de frío? ¿Cómo protegerlos de los cohetes? Durante las fiestas decembrinas los perritos pueden pasarla muy mal con el frío, la pirotecnia y los fuegos artificiales. El médico veterinario Nicolás Sastre nos compartió los mejores consejos y tips para mantenerlos seguros, calientitos y sanos. ¡Ni chocolate ni uvas ni romeritos!