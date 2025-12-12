Feid y las celebridades que aparecieron en el segundo concierto de Bad Bunny en CDMX 2025
Bad Bunny tuvo como invitado sorpresa a Feid, actual pareja de Karol G, durante su segundo concierto en la CDMX. Juntos cantaron “Perro negro” en el show donde también se dieron cita Diego Boneta y Ana de la Reguera. ¡Así se vivió el evento donde acudieron más de 60 mil personas!