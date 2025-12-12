inklusion logo Sitio accesible
¡La ‘ley del hielo’ hacia Eleazar y el inesperado pronóstico de Kike! Revive lo más destacado de La Granja VIP

Eleazar reacciona a la ‘ley del hielo’ del ‘cacaraqueo’, el inesperado pacto de tregua y los consejos de Adame. Revive lo más destacado de La Granja VIP.

Eleazar reacciona a la ‘ley del hielo’ del ‘cacaraqueo’, el inesperado pacto de tregua y los consejos de Adame. ¡Ojo a lo que soltó Kike Mayagoitia sobre el futuro de los granjeros! Revive lo más destacado de La Granja VIP del 11 de diciembre 2025.

