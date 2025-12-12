"¡Lo único que deseamos es que sean felices!”, Guadalupe Pineda habla de la boda religiosa de Ángela Aguilar y Christian Nodal

Guadalupe Pineda reveló si ya se está preparando para la boda religiosa de su sobrina Ángela Aguilar y Christian Nodal, misma que tendría lugar en mayo del 2026. Además, la cantante mostró su apoyo a Ángela por el ‘hate’ que recibe en redes sociales y aprovechó para enviarle un mensaje a su sobrino Emiliano Aguilar.