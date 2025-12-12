Venga La Alegría | Programa 12 de diciembre Parte 1 | ¡Celebramos en grande a la Virgen de Guadalupe!

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 12 de diciembre 2025, parte 1: Celebramos a la Virgen de Guadalupe y te llevamos la cobertura más completa de la celebración desde la Basílica de Guadalupe; Camila Sodi comparte cómo trabaja el duelo de su mamá y cómo apoya a Aislinn Derbez, Irina Baeva habla de la paz en su vida, Paty Cantú explica por qué se vistió de verde en su boda, las celebridades que aparecieron en el segundo concierto de Bad Bunny en México 2025, la filosofía de Itatí Cantoral sobre su versión de “La Guadalupana”, Angelique Boyer alza la voz contra la violencia digital y Guadalupe Pineda lanza mensaje a Emiliano Aguilar. Además, el llanto de Ernesto en el Exatlón, la pasarela con propuestas para posadas y fiestas de fin de año, la reacción de Sergio al canto de Carolina Ross en La Granja VIP, las mañanitas a la Virgen de Guadalupe y mucha diversión.