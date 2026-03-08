Benditas Mujeres: ¿El tamaño importa? la pregunta que genera incomodidad
En Benditas Mujeres, Kim Shantal y las conductoras debaten si lo que un hombre ofrece refleja lo que cada mujer permite en su vida.
En Benditas Mujeres las conductoras y nuestra invitada Kim Shantal analizan si el tamaño de las cosas tanto materiales, físicas, económicas y sentimentales que ofrece un hombre hacia su pareja sentimental importan. De acuerdo con sus palabras el tamaño de lo que llega a ofrecer el hombre es retrato de lo que una es.