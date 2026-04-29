Autoridades alertan sobre el reto “Tiroteo mañana"; así lo explica Sergio Sepúlveda con Peras y Manzanas
¿Qué es lo que se debe hacer ante la alerta por “Tiroteo mañana”? Se trate de una amenaza real o no puede ser un delito y tiene consecuencias legales.
En los últimos días se ha viralizado el reto “Tiroteo mañana”, el cual trata de un ataque en forma de broma; sin embargo, las autoridades se lo han tomado muy serio. Sergio Sepúlveda también nos explica sobre el mega puente del mes de mayo y todas las fechas en que se suspenden clases en las escuelas de México.