Camila Sodi abre el corazón y comparte cómo ha trabajado el duelo de su mamá y cómo ha acompañado a Aislinn Derbez

Camila Sodi se convirtió en un gran apoyo para Aislinn Derbez tras la pérdida de su mamá, Gabriela Michel, pues el duelo y las emociones le pasaron factura y la obligaron a atender su salud. Por otro lado, Camila Sodi reaccionó a los deseos de Laura Zapata de querer adquirir su reciente publicación, ‘El pequeño libro del duelo’, y compartió que, tras la muerte de su madre, se logró mantener en pie gracias a sus hijos.