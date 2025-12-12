inklusion logo Sitio accesible
uno nuevo
logo prueba vla
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Angelique Boyer alzó la voz por Maite Perroni y la violencia digital

Mientras las redes siguen convirtiéndose en un ‘campo de batalla’, Angelique Boyer se suma al respaldo público a Maite Perroni alzando la voz contra la violencia digital.

Videos,
Venga La Alegría

Mientras las redes siguen convirtiéndose en un ‘campo de batalla’, Angelique Boyer se suma al respaldo público a Maite Perroni alzando la voz contra la violencia digital. Además, se pronunció sobre la posibilidad de legislar la violencia digital y así ponerle un alto a los ataques en redes sociales. ¿Angelique Boyer aprendió a blindarse del juicio digital? Así contestó la actriz.

Videos