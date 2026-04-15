“Miss Alegría” regresa a Venga la Alegría ¿cuándo y dónde ver el gran estreno del reality más tierno de la televisión?

Durante este 2026 Venga la Alegría ha sorprendido al público con importantes visitas al foro, dinámicas, exclusivas, juegos y hasta realitys, por lo que en este último se le suma el estreno de la nueva temporada de “Miss Alegría”.

“Miss Alegría” que ha ganado relevancia y se ha consolidado como uno de los segmentos más esperados dentro del matutino debido a la ternura que muestra dentro de esta competencia infantil en el que las menores muestran su talento, carisma y habilidades en distintas disciplinas. Más allá de demostrar una competencia, este concurso tiene como objetivo el desarrollo integral de sus participantes.

¿De qué trata “Miss Alegría” de Venga la Alegría?

El reality que está por regresar a las pantallas se enfoca en priorizar el talento y los valores de las menores que están dentro de la competencia la cual consiste en retos como: canto, pasarela, actuación y expresión escénica. A lo largo del concurso un jurado evalúa su desempeño artístico así como su seguridad, actitud, entrega, profesionalismo y valores.

¿Cuándo y dónde ver Miss Alegria de Venga la Alegría?

El formato de “Miss Alegría” que inició durante el 2024 dentro del matutino, llega con una nueva edición este próximo 17 de abril de 2026 y el cual podrás empezar a disfrutar durante la emisión del programa Venga la Alegría. Sin embargo, si no puedes verlo en tu televisor porque estás fuera de tu casa puedes ver el reality a través de tu celular, tablet o cualquier dispositivo móvil que tenga conexión a internet a través de Azteca UNO y no te pierdas esta nueva temporada promete hallar a la próxima “Miss Alegría”.