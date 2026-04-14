Los MEJORES momentos de la visita del cast de ‘MALCOLM EL DE EN MEDIO’ en Venga La Alegría

Este martes 14 de abril, Venga La Alegría recibió con una increíble alfombra roja al elenco principal de la exitosa serie que ha marcado la infancia de muchos 'Malcolm el de en medio' en el ya famoso cruce de foros de las instalaciones de TV Azteca. El motivo de la visita del elenco es por el gran estreno de la nueva temporada de 'Malcolm el de en medio: La Vida Sigue Siendo Injusta', serie, que sigue la vida de los Wilkerson después de 20 años de la emisión del último episodio.

La llegada de Malcolm, Reese y Francis a Venga La Alegría

Los encargados de recibir a Frankie Muniz, Christopher Masterson y Justin Berfield en la alfombra roja, fueron nuestros queridos Capi Pérez y Ricardo Casares, quienes calentaron motores con el público que ya esperaba la llegada de los actores que son parte principal del cast de la famosa serie que se transmite actualmente por Azteca 7. Los actores saludaron a sus fanáticos y se mostraron muy sorprendidos por el gran apoyo que tienen en México y posteriormente, entraron al foro de Venga La Alegría.

¡Así se vivió la alfombra roja de Malcolm el de en Medio en Venga La Alegría!

Actores de 'Malcolm el de en medio' hacen fuertes revelaciones en Venga La Alegría

En entrevista exclusiva para Venga La Alegría los actores que interpretan a Reese, Malcolm y Francis, hablaron de lo significativo que es para ellos regresar a la pantalla después de tantos años y que el público les siga teniendo tanto aprecio, además destacaron que fue para ellos tener un proyecto tan importante siendo apenas unos niños.

Entre varios detalles que causaron asombro, fue que Justin Berfield, quien interpreta a Reese en la serie, confesó que nunca ha visto la serie completa a pesar de su gran éxito, ya que a lo mucho ha visto 4 episodios; sin embargo, sabe que dicho proyecto ha causado furor en México y en todo el mundo.

Los actores comentaron y reconocieron el gran trabajo de doblaje que se hace en español, hablando del trabajo de Carlos Díaz, quien da la voz a Malcolm.