¡Ya fue suegra! Ivonne Montero revela el despertar amoroso de su hija

Ivonne Montero ya experimentó la faceta de suegra y compartió con la prensa algunos detalles del primer romance y el primer rompimiento amoroso de su hija Antonella. Además, revela que su hija ya sabe cómo falleció su padre, aunque no está abierta para hablar del tema. ¿La hija de Ivonne Montero mantiene relación con la familia de su padre? Esto reveló la actriz mexicana.