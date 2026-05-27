“No porque hayas nacido en Tepito quiere decir que eres delincuente”, Eduardo Yáñez cumple sus sueños en el ‘barrio bravo’
En exclusiva, Eduardo Yáñez reveló detalles de su película ‘Alcantarilla 16' y habló de los vecinos de Tepito, quienes se han sumado a la producción.
Eduardo Yáñez se metió hasta las entrañas de Tepito para grabar ‘Alcantarilla 16', una película que retrata desde las alcantarillas hasta el corazón del barrio bravo. Cumpliendo uno de sus sueños como productor y director, el actor se ha alejado de la imagen controversial que muchos tienen de él.