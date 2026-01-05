¡Cuarta cirugía! Dorismar muestra su evolución tras haber sufrido malas prácticas en cirugías estéticas

Luego de su cuarta cirugía de nariz y tras denunciar malas prácticas por parte de los médicos que le hicieron trabajos estéticos, Dorismar reapareció en sus redes sociales oficiales para compartir el proceso de recuperación al que se ha enfrentado. Aquí las imágenes que muestran la evolución de las cirugías a las que se ha sometido la celebridad argentina.