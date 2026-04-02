Edgar Vivar responde cuál es su relación actual con Florinda Meza y María Antonieta de las Nieves

En la Zona de Espectáculos de Venga La Alegría, te compartimos sobre el homenaje que recibió Edgar Vivar por su extensa y destacada trayectoria. Además, la cantante Karina rompe el silencio sobre su divorcio y la pareja comformada por Alex y Chela Lora dan su opinión honesta sobre la decisión de su hija, Celia Lora, de no casarse ni tener hijos.