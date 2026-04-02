Edgar Vivar responde cuál es su relación actual con Florinda Meza y María Antonieta de las Nieves
Edgar Vivar responde ante la prensa si ya vio el documental de Florinda Meza. Además, la cantante Karina nos cuenta que ahora es una mujer divorciada.
En la Zona de Espectáculos de Venga La Alegría, te compartimos sobre el homenaje que recibió Edgar Vivar por su extensa y destacada trayectoria. Además, la cantante Karina rompe el silencio sobre su divorcio y la pareja comformada por Alex y Chela Lora dan su opinión honesta sobre la decisión de su hija, Celia Lora, de no casarse ni tener hijos.