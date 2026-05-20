¡Crecerá la familia de J Balvin! Valentina Ferrer reveló que el cantante colombiano quiere ‘la parejita’
Antes de contar con emoción los lugares que han visitado de México, Valentina Ferrer reveló que J Balvin está interesado en crecer la familia con una hija.
Durante un encuentro con la prensa en el aeropuerto de la CDMX, Valentina Ferrer, la modelo argentina novia de J Balvin, reveló que podría crecer la familia. Además, explicó cómo su hijo entiende la fama de su padre. ¡Ojo a todos los lugares que visitaron J Balvin y Valentina Ferrer en México!