¡J Balvin presenta Omerta y El Bogueto arremete contra Arcángel! Así se vivió la fiesta privada llena de flow colombiano

¡Hubo de todo en la fiesta privada! Mientras J Balvin y Ryan Castro presentaron el disco Omerta, El Bogueto arremetió contra Arcángel, quien aseguró que los mexicanos deberían agradecerle a España por la colonización. Al evento también llegó Geraldine Bazán y Viviann Baeza. ¡Ojo al mensaje directo a Ana Bárbara!