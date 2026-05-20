¡J Balvin presenta Omerta y El Bogueto arremete contra Arcángel! Así se vivió la fiesta privada llena de flow colombiano
En la fiesta de J Balvin y Ryan Castro donde presentaron Omerta, El Bogueto dio todo de qué hablar tras arremeter contra Arcángel y sus polémicas declaraciones.
¡Hubo de todo en la fiesta privada! Mientras J Balvin y Ryan Castro presentaron el disco Omerta, El Bogueto arremetió contra Arcángel, quien aseguró que los mexicanos deberían agradecerle a España por la colonización. Al evento también llegó Geraldine Bazán y Viviann Baeza. ¡Ojo al mensaje directo a Ana Bárbara!