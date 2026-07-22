"¡Rudeza innecesaria!”, Flor Rubio critica a la chef Zahie tras el castigo a Julio en MasterChef 24/7
Luego de que Flor Rubio alzara la voz señalando “rudeza innecesaria” en MasterChef 24/7, Leslie Gallardo compartió su punto de vista y subió la temperatura.
Julio expresó su molestia tras ser señalado por el público y castigado por hacer trampa en el reto por el Pin; Carmen, Daniela y Michelle, alzaron la voz para que los castigos sean justos y el chef Diego corrió a Luis de su clase. ¡Revive los mejores momentos de MasterChef 24/7 del 21 de julio 2026!