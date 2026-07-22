La Dinastía Elizalde estrena “Síganme los buenos” y presumen nuevos sonidos
Luego de presentar su nuevo tema “Síganme los buenos”, La Dinastía Elizalde habló de los nuevos sonidos que han incorporado en su proyecto musical.
Esta mañana recibimos a La Dinastía Elizalde, quienes están estrenando “Síganme los buenos”, una canción llena de buenas vibras, alegría y diversión. Además de revelar sus próximas presentaciones, la agrupación de regional puntualizó sobre los nuevos sonidos que han incorporado sin sacrificar su sello característico. ¡No pierdas detalle!