La Dinastía Elizalde estrena “Síganme los buenos” y presumen nuevos sonidos

Esta mañana recibimos a La Dinastía Elizalde, quienes están estrenando “Síganme los buenos”, una canción llena de buenas vibras, alegría y diversión. Además de revelar sus próximas presentaciones, la agrupación de regional puntualizó sobre los nuevos sonidos que han incorporado sin sacrificar su sello característico. ¡No pierdas detalle!