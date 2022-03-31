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FOTOS | ¡Jada Pinkett Smith y más famosas que sufren de alopecia!

Te presentamos a algunas de las famosas que, al igual que la esposa de Will Smith, padecen alopecia y tal vez no te habías dado cuenta.

Por: Redacción Azteca UNO

FOTOS | Actrices problema alopecia
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FOTOS | Actrices problema alopecia
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FOTOS | Viola Davis
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FOTOS | Actrices problema alopecia
FOTOS | Famosas con alopecia
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FOTOS | Sara Sampaio
FOTOS | Sara Sampaio
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FOTOS | Actrices problema alopecia
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FOTOS | Viola Davis
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FOTOS | Sara Sampaio
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FOTOS | Actrices problema alopecia
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FOTOS | Sara Sampaio
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