Irina Baeva habla del dueño de su corazón y revela cómo ha logrado tener paz en su vida

Irina Baeva volvió a dejar las preguntas en el aire, pues esquivando temas incómodos dejó más dudas que aclaraciones. Sin embargo, la actriz rusa dejó claro que ya no gasta lágrimas en quien no lo merece. ¿Cómo ha logrado mantenerse firme y alcanzar la paz que presume tras años de señalamientos, rumores y críticas? Así contestó Irina Baeva, quien no dudó en hablar sobre el dueño de su corazón.