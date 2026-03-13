Jorge D’Alessio comparte cuál es el estado de salud de Lupita D’Alessio
Jorge D’Alessio compartió cuál es el estado de salud de Lupita D’Alessio a casi cuatro meses de su retiro de los escenarios y reveló algunos detalles de sus recientes pláticas.
Jorge D’Alessio compartió cuál es el estado de salud de Lupita D’Alessio a casi cuatro meses de su retiro de los escenarios; incluso reveló algunos detalles de sus recientes pláticas. Además, compartió detalles sobre la ‘gran fiesta’ donde participaron recientemente.