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Jorge D’Alessio comparte cuál es el estado de salud de Lupita D’Alessio

Jorge D’Alessio compartió cuál es el estado de salud de Lupita D’Alessio a casi cuatro meses de su retiro de los escenarios y reveló algunos detalles de sus recientes pláticas.

Jorge D’Alessio compartió cuál es el estado de salud de Lupita D’Alessio a casi cuatro meses de su retiro de los escenarios; incluso reveló algunos detalles de sus recientes pláticas. Además, compartió detalles sobre la ‘gran fiesta’ donde participaron recientemente.

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