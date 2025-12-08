inklusion logo Sitio accesible
¡Pasarela inspirada en animales mitológicos! No te pierdas estas increíbles propuestas

Kristal Silva, en Ponte Bonita, nos presentó una pasarela única, original e imperdible inspirada en animales mitológicos. ¡Ojo que estos diseños fueron proyectos de estudiantes de modas!

Venga La Alegría
TV Azteca

