¡¿Por qué no vistió de blanco?! Paty Cantú aclara por qué utilizó un vestido verde en su boda
Paty Cantú decidió utilizar un vestido verde en su boda con Christian Vázquez, pero... ¿cuál fue la razón de la peculiar decisión? Esto confesó la cantante.
Sin seguir tradiciones ni pedir permiso, Paty Cantú decidió utilizar un vestido verde en su boda con Christian Vázquez, pero... ¿cuál fue la razón de la peculiar decisión? Esto confesó la cantante, quien también respondió si ya están escribiendo a ‘la cigüeña’.