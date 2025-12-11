Venga La Alegría | Programa 11 de diciembre Parte 1 | Arturo Carmona cuestiona la sinceridad de Alicia Villarreal, Bad Bunny en CDMX y más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 11 de diciembre 2025, parte 1: Arturo Carmona cuestiona la sinceridad de Alicia Villarreal, lo que ocurrió en el primer concierto de Bad Bunny en CDMX 2025, la estatua de cera de Carlos Rivera, el ‘amigo coqueto’ de Silverio Rocchi y Arturo Carmona, Lucero y Los Ángeles Azules triunfan en el Auditorio Nacional, Plutarco Haza elogia a Ludwika Paleta y los hermanos de Itatí Cantoral hablan de su interpretación de “La Guadalupana”. Además, cómo proteger a tus perritos de la pirotecnia, el frío y los fuegos artificiales, el resumen de La Asamblea de La Granja VIP, cómo hacer bolsitas de aguinaldo para las posadas y mucha diversión.