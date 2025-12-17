inklusion logo Sitio accesible
uno nuevo
logo prueba vla
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

¡Ricardo Casares ‘se baja’ de la Gran Final de Chef al Instante! ¿Eligieron bien al reemplazo?

Joss, Flor Rubio y Ricardo Casares, conocieron el platillo que presentarán en la Gran Final de Chef al Instante, pero eso no fue todo... ¡Ricardo Casares hizo un anuncio sorprendente!

Videos,
Venga La Alegría

Joss, Flor Rubio y Ricardo Casares, conocieron el platillo que deberán presentar en la Gran Final de Chef al Instante, pero eso no fue todo... ¡Ricardo Casares hizo un anuncio sorprendente y se bajó de la competición culinaria! ¿Eligieron bien al reemplazo? ¡No pierdas detalle!

Tags relacionados
Chef al Instante

Videos