¡Ricardo Casares ‘se baja’ de la Gran Final de Chef al Instante! ¿Eligieron bien al reemplazo?
Joss, Flor Rubio y Ricardo Casares, conocieron el platillo que presentarán en la Gran Final de Chef al Instante, pero eso no fue todo... ¡Ricardo Casares hizo un anuncio sorprendente!
Joss, Flor Rubio y Ricardo Casares, conocieron el platillo que deberán presentar en la Gran Final de Chef al Instante, pero eso no fue todo... ¡Ricardo Casares hizo un anuncio sorprendente y se bajó de la competición culinaria! ¿Eligieron bien al reemplazo? ¡No pierdas detalle!