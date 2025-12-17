Venga La Alegría | Programa 17 de diciembre Parte 1 | Arturo Carmona rompe el silencio y habla de las pruebas que desmentirían a Alicia Villarreal

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 17 de diciembre 2025, parte 1: Arturo Carmona responde al ‘espaldarazo’ de Cruz Martínez y habla de las pruebas que desmentirían a Alicia Villarreal, Ana de la Reguera revela detalles de la experiencia íntima que tuvo con otra mujer, Majo Aguilar se pronuncia sobre las apps de citas, Mariana Seoane cuenta la historia de la perrita que adoptó y Alex Gou explica por qué la hija de Daniel Bisogno no estará en ‘Matilda, el Musical’. Además, la pasarela con pijamas navideñas para toda la familia, la primera finalista de La Granja VIP, un platillo navideño muy especial y mucha diversión.