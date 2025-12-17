inklusion logo Sitio accesible
La Bea se conmueve hasta las LÁGRIMAS por compromiso de ‘El Patrón’ para ayudar a su papá: “Debe mucho dinero” (VIDEO)

La nominada de esta semana confesó que su papá se encuentra en problemas económicos luego de haber estado en coma el año pasado

Tras confesar que su papá se encuentra en problemas económicos luego de haber estado en coma el año pasado y que ‘El Patrón’ se comprometiera a ponerla en contacto con alguien que la ayudará, La Bea se conmovió hasta las lágrimas por el sincero gesto del primer nominado de esta semana.

