Venga La Alegría | Programa 10 de marzo 2026 Parte 1 | ¡Programa especial celebrando el Día de Mario Bros!

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 10 de marzo 2026, parte 1: Las primeras imágenes del hijo mayor de Luis Miguel y Aracely Arámbula, Angelique Boyer y Sebastián Rulli aclaran si quieren agrandar la familia, Bárbara de Regil comparte cómo ha sido trabajar con Belinda, Michel Castro habla de su hermano Cristian y del estado de salud de Verónica Castro, exnovia del vocalista de Los Recoditos lo defiende de las recientes acusaciones; Sergio Sepúlveda explicó Con Peras y Manzanas lo del edificio que se colapsó en San Antonio Abad y lo del camión de basura que se quedó sin frenos en Naucalpan.

También Alfredo Adame salió en defensa de Carmen Salinas, Carmen Campuzano reveló cómo sus hijas vivieron su rehabilitación, todo sobre las plantas carnívoras y la receta del día. Además, Arturo Carmona y Omar Suárez explican la salida de Aracely Arámbula de Perfume de Gardenia, la pasarela de disfraces infantiles de Mario Bros, cómo hacer paletas temáticas en el Mario Bros Day, el resumen del Exatlón y jugamos ¿Qué es eso? ¡Venga La Alegría!