Venga La Alegría | Programa 11 de diciembre Parte 2 | Sergio hace un movimiento interesante salvando a Teo en La Granja VIP

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 11 de diciembre 2025, parte 2: Los consejos de Adame a Eleazar tras el pleito con ‘El Patrón’, las reacciones de Kim y la salvación de Teo en La Granja VIP; las emociones se vivieron al límite en el cierre del Sin Palabras, los mejores juegos y mucho más.