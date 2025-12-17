Venga La Alegría | Programa 17 de diciembre Parte 2 | El reciente drama del Exatlón, el platillo de la Final de Chef al Instante y más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 17 de diciembre 2025, parte 2: Los granjeros le agradecen su labor al Tío Pepe en La Granja VIP, la lesión de Ernesto y el ataque de ansiedad de Thayli en el Exatlón, los ánimos encendidos en el Sin Palabras con Flor Rubio, la ‘bajada’ de Ricardo Casares rumbo a la Gran Final de Chef al Instante y los mejores juegos.