Venga La Alegría | Programa 25 de noviembre Parte 2 | La visita en el foro de Pablo Montero, Kike Mayagoitia y mucha diversión

Kike habla fuerte sobre Eleazar y Sergio tras su salida de La Granja VIP, todas las emociones del Sin Palabras, la visita de Pablo Montero y los mejores juegos.

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 25 de noviembre, parte 2: Kike habla fuerte sobre Eleazar y Sergio tras su salida de La Granja VIP, todas las emociones del Sin Palabras, la visita de Pablo Montero y los mejores juegos.

